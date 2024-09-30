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В Подмосковье начали включать отопление

В социальных объектах Подмосковья начали включать отопление

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Depositphotos

В социально-значимых объектах нескольких муниципалитетов Московской области начали включать отопление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

«Частично отдельные муниципалитеты начали включать, но массово подача тепла в социально-значимые объекты начнется с 1 октября», — говорится в сообщении.

При этом, по словам председателя Союза жилищных организаций Москвы, члена комитета по ЖКХ ТПП РФ, юриста Константина Крохина, отопление в столице включат тогда, когда средняя температура воздуха будет составлять +8°C и ниже в течение пяти суток. Он отметил, что пока такая погода не прогнозируется даже в начале октября.

27 сентября глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал, что ведомство учтет опыт, связанный с устранением последствий скачка потребления электричества летом 2024 года, при подготовке к предстоящему отопительному сезону. По его словам, тогда причинами увеличения нагрузки на энергетическую систему стали экстремально высокие температуры и большой поток туристов.

Ранее власти объяснили причины значительного повышения тарифов ЖКХ.

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