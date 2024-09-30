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В Тюмени в сгоревшем автомобиле нашли двоих погибших

МЧС: в Тюмени два человека сгорели в автомобиле

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МЧС РФ по Тюменской области

Два человека погибли при пожаре в автомобиле на улице Волгоградской в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в автомобиле ВАЗ-2114 поступило около часу дня по местному времени. Прибывшие пожарные потушили огонь.

«К сожалению, в результате происшествия погибли два человека, находившиеся в данном автомобиле. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Судя по фото, перед возгоранием автомобиль не находился в движении и не был участником ДТП.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Обстоятельства случившегося выясняются.

30 сентября сообщалось, что в Свердловской области у предпринимателя за ночь подожгли два внедорожника Infiniti, припаркованных у частного дома на улице Белореченской в Алапаевске. Пожар чудом не задел близлежащий жилой дом, где в тот момент находились четыре человека, включая двоих детей.

Ранее россиянин сжег автомобиль своей девушки, заметив ее с другим.

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