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Врач рассказала о самых полезных осенью витаминах и минералах

Нутрициолог Никитина призвала пить осенью витамины C, D, B и магний

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Нутрициолог Диана Никитина призвала пить осенью витамины C, D, B и магний. Ее рекомендации опубликовало издание «Лента.ру».

Врач напомнила, что витамин D помогает организму перестроить циркадные ритмы на фоне сокращения светового дня, а также подчеркнула его важность для иммунитета и поддержания хорошего настроения. Также Никитина призвала россиян пропить курс витамина С, который не синтезируется организмом самостоятельно и практически не накапливается в нем, но при этом укрепляет нервную систему и помогает снизить утомляемость.

Нутрициолог отметила, что снижение потребления свежих фруктов, ягод, овощей и зелени следует компенсировать приемом витаминных комплексов, минералов и антиоксидантов, и призвала при их подборе обратить внимание на важность магния для хорошего самочувствия в осенний период.

До этого сообщалось, что авитаминоз, болезни ЖКТ и гормональные нарушения провоцируют трещины кожи.

Ранее психолог назвала мифом осеннюю хандру из-за авитаминоза.

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