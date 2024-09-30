Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных

Суд присяжных рассмотрит дело об убийстве аниматоров на Кубани 24 октября

close
Depositphotos

Уголовное дело об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае, которое было совершено весной прошлого года, будет слушаться судом присяжных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в объединенной пресс-службе судов Кубани.

«Краснодарский краевой суд завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что по ходатайству обвиняемого дело будет рассматриваться судом с участием коллегии присяжных заседателей. Судебное заседание назначено на 24 октября.

Убийство, о котором идет речь, произошло 28 апреля прошлого года. По версии следствия, Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Преступление было совершено на трассе М-4 «Дон» неподалеку от станицы Березанской.

Как сообщает следствие, фигуранты похитили деньги с расчетных счетов аниматоров, а также ювелирные украшения на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, тогда как Мостыко была убита на следующий день. После этого обвиняемые сожгли машину аниматоров, а тела убитых были спрятаны в лесу.

Ранее убивший двух пенсионеров житель Читы вернулся с СВО и напал с ножом на женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами