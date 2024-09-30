Дело об убийстве аниматоров на Кубани рассмотрит суд присяжных

Уголовное дело об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае, которое было совершено весной прошлого года, будет слушаться судом присяжных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в объединенной пресс-службе судов Кубани.

«Краснодарский краевой суд завершил предварительное слушание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что по ходатайству обвиняемого дело будет рассматриваться судом с участием коллегии присяжных заседателей. Судебное заседание назначено на 24 октября.

Убийство, о котором идет речь, произошло 28 апреля прошлого года. По версии следствия, Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян напали и связали работающих аниматорами 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Преступление было совершено на трассе М-4 «Дон» неподалеку от станицы Березанской.

Как сообщает следствие, фигуранты похитили деньги с расчетных счетов аниматоров, а также ювелирные украшения на более чем 570 тысяч рублей. Чубко был убит той же ночью, тогда как Мостыко была убита на следующий день. После этого обвиняемые сожгли машину аниматоров, а тела убитых были спрятаны в лесу.

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