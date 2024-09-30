Собака без намордника и поводка укусила ребенка за лицо во Владивостоке

Во Владивостоке ребенок подвергся нападению собаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 30 сентября на улице Сафонова. На кадрах видно, как ребенок падает на землю после нападения собаки, а затем взрослые уводят девочку.

Сообщается, что пес без намордника и поводка укусил малолетнюю за лицо. В результате ребенка увезли в медицинское учреждение, где врачи зашивали ей раны. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

Хозяйку собаки, которая напала на девочку, удалось найти через записи камер видеонаблюдения. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого российские врачи спасли четырехлетнего ребенка, порванного собакой. Девочке провели многочасовую операцию, во время которой удалили нежизнеспособную почку, ушили сосуды, мочеточник и двенадцатиперстную кишку.

Ранее в Ростовской области заводчица, ее мать и бабушка пострадали из-за агрессивных собак.