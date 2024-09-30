Новые цветочные композиции и фигурные туи украсили прогулочные зоны ВДНХ

На ВДНХ появились новые зеленые точки, которые привнесли свежие акценты в ландшафт выставочного комплекса, сообщается на портале mos.ru.

Благоустройство произвели возле арки южного входа, в Омском сквере и на территории у «Бизнес. Технограда».

Возле арки южного входа на площади более чем 539 кв. м. высадили цветочный партер из 32,5 тыс. цветов разных видов. В орнамент вплели такие однолетние цветочные культуры, как колеус гибридный, кохия, алиссум морской и другие.

Центр композиции украшает 120 кустиков вербены буэнос-айресской с фиолетовыми соцветиями. Сочные краски придает ирезине и бегонии, усыпанные алыми и розовыми цветами.

В следующем году узор изменится. К композиции добавят хвойные и лиственные кустарники, которые выстригут в форме вензелей и арабесок.

В Омском сквере и на территории «Бизнес. Технограда» возле можно полюбоваться топиарными скульптурами — деревьями хвойных пород с фигурной обрезкой.

Туи западные и ели обыкновенные высадили группами, их кроны в форме спирали и конуса служат украшением ландшафта.

На ВДНХ немало разнообразных зеленых зон: главная и грушевая аллеи, сирингарий, Сочинская горка, Мичуринский сад, зеленый лабиринт.

В 2025 году топиарные фигуры появятся на Северной и Южной петлях кольцевой дороги ВДНХ, а также возле «Рестомаркета» и строения 523.