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Эксперты рассказали об алкогольных предпочтениях российской молодежи

РБК: эксперты объяснили алкогольные предпочтения поколения Z в России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Почти половина молодых людей в России не употребляют алкоголь. Об этом со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ сообщает РБК.

В публикации отмечается, что в целом поколение Z (молодые люди в возрасте до 27 лет) пьет меньше и совсем не так, как их родители. К сегодняшнему дню на эту возрастную категорию приходится около 13% потребителей алкоголя. Согласно данным ВШЭ, российская молодежь предпочитает пить пиво, вино, а из крепкого — коньяк, виски, ликеры и коктейли. Среди алкогольных предпочтений молодежи водка занимает последнее место.

В употреблении алкоголя за последние 30 дней признались только 9% опрошенных представителей этой группы, это самый низкий показатель среди всех возрастных групп.

Эксперты отмечают, что происходит переход от северной модели с редким, но обильным потреблением крепких напитков к южной модели, где предпочитают легкие напитки, такие как пиво и вино, в умеренных количествах.

30 сентября врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила привычки, которые вредят иммунитету. В их числе — употребление алкоголя и табака: организм тратит силы на обезвреживание ядов и становится более уязвимым для инфекций.

Ранее ученые нашли биохимические отличия алкоголизма у мужчин и женщин.

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