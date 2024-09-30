В США пенсионер попал под суд за клонирование гигантского барана из Центральной Азии

Пенсионер из штата Монтана попал под суд за клонирование гигантских овец для охоты в неволе, передает Associated Press.

Как уточняется, 81-летний американец попал под суд по обвинению в «незаконном создании гибридных овец для трофейной охоты в неволе». Артур Шубарт владеет фермой и ранчо, на котором занимался разведением горных баранов, горных козлов и прочих копытных для частных охотничьих заповедников. По его словам, он начал заниматься этим еще в 1987 году.

Самым успешным проектом Шубарта стало клонирование памирского горного барана, также известного как баран Марко Поло. Эта самая крупная разновидность барана обитает в горных районах Центральной Азии, а его особи могут весить около 136 кг и имеют свернутые рога длиной до 1,5 метра. В итоге животное, выведенное американцем на его ранчо в Монтане, было названо им Монтана Маунтин Кинг и конфисковано Службой охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.

Адвокаты Шубарта отмечают, что «овечий проект» разрушил жизнь, репутацию и семью его клиента. Прокуроры просят приговорить обвиняемого к одному году условно за нарушение федеральных законов о незаконном обороте диких животных. Его также могут оштрафовать на $250 тыс. Шубарт уже признал себя виновным в преступном сговоре для клонирования животного. В письме к суду он заявил, что его семья разорена и ему стыдно за свои действия.

Ранее Пэрис Хилтон клонировала свою собаку.