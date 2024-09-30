Арабская авиакомпания начала распродажу билетов на популярные направления из РФ

Арабская авиакомпания Air Arabia запустила распродажу билетов на рейсы из России, которые пройдут с марта по октябрь 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Всего скидки распространятся на 500 тыс. мест по всей маршрутной сети авиакомпании. Так, полет из Москвы на Мальдивы в начале марта обойдется от 36 тыс. рублей. В эту стоимость входит обратный рейс, но не включен багаж.

Также компания предлагает недорогие билеты в Азербайджан, Египет, Индию, Грецию, Италию, Шри-Ланку и другие направления. Стоимость перелета составит от 8,8 тыс. рублей.

11 сентября Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Минтрансу с просьбой пересмотреть проект постановления о правилах сбора средств на капремонт аэродромов. АЭВТ предупредила, что это приведет к росту стоимости авиабилетов и снижению спроса на перевозки.

19 сентября главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров рассказал, что цены на авиабилеты в России могут продолжить расти и в 2025 году, подорожание может быть двузначным. По его словам, многое зависит от макроэкономической ситуации в стране.

Ранее в АТОР назвали цены на зимние туры в Африку.