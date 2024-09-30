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Трое российских подростков пытались поджечь вышки связи по заданию из мессенджера

В Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи

В Калининградской области трое подростков собирались поджечь вышку сотовой связи, неладное заподозрил местный житель и вызвал полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в городе Неман. Как рассказали правоохранители, около полуночи трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет, одетые в маски, попытались проникнуть в помещение вышки. Это увидел мужчина: он сразу позвонил в экстренные службы, а затем сам проследовал к вышке связи. В итоге мужчина спугнул нарушителей, при этом узнал одного из них.

Молодых людей задержали по горячим следам. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также подростков проверяют на возможную причастность к аналогичным инцидентам в регионе.

Ранее в Петербурге задержали 14-летнего подростка, который поджег вышку сотовой связи.

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