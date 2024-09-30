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Автомобилистам показали оптимальные маршруты по Северо-Западному федеральному округу

«Роснефть» представила оптимальные маршруты для автопутешествий

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В честь Всемирного Дня туризма волонтеры «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») провели презентацию, в которой автотуристам показали оптимальные маршруты по Северо-Западному федеральному округу, сообщает пресс-служба компании.

На презентации в загородом комплексе «Владимировский» показали автомаршруты «Дорога на Русский Север» в Архангельской области и «В город Достоевского», «Дорога в историю», «Эко» и «Между двух столиц» в Новгородской области.

Также волонтеры рассказали о местах отдыха в Ленинградской и Новгородской областях.

После презентации для посетителей провели мастер-класс по традиционной мезенской росписи и игру «Автостопом по Псковщине» про достопримечательности региона.

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