«Превратил квартиру в будку»: жители Владивостока пожаловались на соседа-живодера

Во Владивостоке мужчина несколько лет не выпускает из квартиры собак и редко кормит их, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Наталья. По ее словам, животные постоянно воют, но хозяин не обращает внимание на замечания соседей.

«У нас девятиэтажка на Тигровой улице. Первый этаж — цоколь с нежилыми помещениями, а со второго этажа жилые квартиры начинаются. Эта злополучная квартира — первая. В ней жила очень старая бабулька. Она ушла два года назад, и квартира осталась ее сыну лет 60-ти и внуку 40-летнему. И вот эти два человека постепенно завели сначала одного кобеля, потом принесли сучку, и они начали плодиться. Весной этого года вывозили из этой квартиры шесть собак, уже подростков. Нам сказали, что простерилизовали взрослых псов, но обманули. Сейчас их опять орава, но сколько, никто не знает. Вой постоянный, видимо, растут и с голоду начинают друг друга грызть. Они прямо там гадят, потому что никто никогда не видел выгуливающих, это можно даже по камерам дома проверить. Вонь стоит, конечно. Видимо, приходят ночью кормить, но не каждый день. В этой квартире выключен свет за неуплату, соответственно, никто там не живет и дверь не открывают. Помещение используется не по назначению. Люди не платят за квартиру вообще, просто устроили будку для собак», — сказала Наталья.

Она добавила, что собственник на просьбу вывезти собак из квартиры не реагирует или отвечает матом, поэтому жильцы хотят обратиться в суд.

«Дом накален, а сделать ничего не можем. Весь подъезд уже кипит от возмущения. Был разговор с младшим собственником. Он сказал: я не живу тут и мне пофиг. У старшей по дому есть его контакт. Звонила ему, он ей говорил, что пока некогда вывезти собак, что скоро вывезет. Идут отговорки. Но сам он там не живет, ему все равно. Телефон блокирует и все. В полицию обращались, в администрацию, не реагируют. Мы в панике и расстройстве. Уже невыносимо жить. Может, обратят внимание после информации в СМИ. Сейчас юристов попросили составить иск в суд за жестокое обращение с животными. Такое количество нормальный человек для души не будет разводить, это 100%», — добавила Наталья.

О проблеме жителей дома на Тигровой улице 29 сентября сообщили в местном Telegram-канале VLAD_ORK. Там опубликовали видео, снятое у входной двери в квартиру с собаками.

Ранее петербурженка пожаловалась на соседку-собачницу и закрыла ее питомник через суд.