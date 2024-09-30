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Врач рассказала, по каким признакам можно распознать СДВГ у ребенка

Врач Штемберг: неусидчивость может указывать на СДВГ у ребенка

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Shutterstock

Неусидчивость и нетерпеливость детей может быть признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который характеризуется расстройствами поведения, снижением концентрации внимания и качества обучения в школе. Об этом kp.ru рассказала к.м.н., врач-невролог Любовь Штемберг.

«Надо отметить, что проявляется СДВГ и в гораздо более раннем возрасте. Дети с СДВГ уже с двух-трех лет отличаются невнимательностью, избыточной двигательной активностью, импульсивным поведением, проблемами в общении. Им сложно сосредоточится на какой-то задаче долгое время. Безусловно, все дети разные. И многие родители, бабушки и дедушки думают, что «перерастут» и все будет в порядке. Но все же есть отличительные, яркие моменты, на которые обязательно нужно обратить внимание», — сказала эксперт.

По ее словам, детей с СДВГ может быть сложно успокоить и уложить спать днем, потому что у них есть постоянная потребность двигаться. Они могут быть бесстрашными, любить разрушать, часто бывают гневливы и истеричны. Штемберг добавила, что у ребенка с таким синдромом может быть задержка в речевом развитии и адаптивных навыках самообслуживания (завязывание шнурков, застегивание пуговиц и так далее). Еще один признак — забывчивость, поэтому такому ребенку может быть сложно запоминать стихотворения.

Детский психолог Ирина Таранова до этого говорила, что СДВГ проявляется в неусидчивости ребенка, его неспособности удерживать внимание на конкретном задании, постоянном отвлекании, переключении с одного на другое. Такие дети не могут делать два дела одновременно – к примеру, слушать и записывать, так как одно из них будет все время выпадать.

Ранее ученые выяснили, что зеленые насаждения улучшают концентрацию внимания у детей.

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