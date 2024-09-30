На буклетах для семей участников СВО нашли фото иностранного военнослужащего

На буклетах для семей участников специальной военной операции (СВО), которые распространяли в Липецкой области, нашли фотографию военного с шевронами в виде флагов Бельгии и Великобритании. Об этом сообщает издание «Подъем».

Буклеты выпустило управление соцполитики Липецкой области. На снимке изображен мужчина в военной форме, которого обнимает ребенок. Мужчина стоит спиной, на рукавах его формы можно рассмотреть флаги иностранных государств. Аналогичная фотография, по информации СМИ, размещена на сайте британской военной страховой компании.

В пресс-службе областного управления заявили, что уже в курсе этой информации и направили ее в профильный отдел. Также там заявили, что уже «заметили техническую ошибку» и изъяли тираж.

В издании отметили, что этот же снимок администрация Корниловского сельсовета в Новосибирской области использовала в качестве иллюстрации статьи об участниках СВО.

Ранее в Уфе возбудили уголовное дело после ликвидации посвященной СВО аллеи.