Россиянин с гигантским камнем в кишечнике неделю не обращался за помощью и терпел боль

Врачи Лесозаводской центральной городской больницы рассказали о спасении мужчины с гигантским камнем в желудке. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, пациент неделю страдал от длительной рвоты и болей, но за помощью не обращался. Когда мужчина все же добрался до больницы, во время обследования у него нашли в кишечнике камень размером с куриное яйцо. Как пояснили врачи, ранее пациенту диагностировали желчекаменную болезнь и рекомендовали удалить желчный, но мужчина выбрал выжидательную позицию, что в итоге едва не привело к необратимым последствиям.

«Камень образовал пролежень и опустился в двенадцатиперстную кишку, спровоцировав непрохождение пищи», — пояснили в пресс-службе учреждения.

Врачи удалили камень и спасли мужчине жизнь. Медики обратились к пациентам и попросили не запускать подобные заболевания, так как в итоге все может закончиться не так благоприятно, как в описанном случае.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину с огромным камнем в кишечнике.