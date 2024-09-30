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Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Синоптик Тишковец сообщил, что в Москву пришел скандинавский антициклон

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Октябрь в Москве ожидается теплым, заметное похолодание придет к ноябрю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в Москве начала снижаться из-за скандинавского антициклона, отметил синоптик. Несмотря на это октябрь будет теплее нормы.

По прогнозу Тишковца, выпадение снега и снежный покров не ожидаются в столице как минимум в течение двух декад октября.

Среднесуточная температура воздуха станет ниже +5℃ лишь в конце месяца — начале ноября, отметил специалист центра погоды «Фобос» и посоветовал автомобилистам не менять летнюю резину на зимнюю и дождаться ноября.

Сентябрь в Москве стал самым теплым за все время наблюдения, а также очень сухим. Температура воздуха была ниже климатической нормы только в один день — 23 сентября, сообщал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Ранее москвичам рассказали, когда они смогут увидеть яркую комету.

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