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Женщина выстрелила дочери в шею и заставила ее обвинить во всем бездомного

В США мать выстрелила в дочь и заставила ее дать ложные показания

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Shutterstock

Американка выстрелила в дочь и заставила ее обвинить во всем бездомного. Об этом сообщает Complex.

Талекке Браун из Мэриленда предъявили обвинение в покушении на жизнь ее 13-летней дочери и использовании оружия в преступных целях. Сначала 32-летняя женщина, как было установлено, выстрелила в девочку, а затем убедила ее солгать об обстоятельствах стрельбы.

Подростка госпитализировали с огнестрельным ранением шеи. Сообщалось, что пострадавшая находится в критическом, но стабильном состоянии в местной больнице. По данным полиции, первоначально она утверждала, что в произошедшем виноват бездомный.

Однако потом девочка заявила, что она и ее мать поссорились, когда она вернулась домой из школы. После родительница ранила спускавшуюся по лестнице дочь, а затем велела ей сообщить правоохранителям о том, что в дом проник некий злоумышленник и открыл стрельбу.

В настоящее время Браун содержится под стражей без права внесения залога. Как уточняется, женщина вновь пыталась повлиять на свою дочь, сделав звонок из тюрьмы. Расследование продолжается.

Ранее в Дагестане мужчина ранил из карабина сына, пытаясь его разбудить.

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