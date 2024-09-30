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Мужчина пнул пассажира метро в Москве, сбив его с ног, и попал на видео

В Москве мужчина пнул пассажира метро в спину и сбил его с ног

В Москве 30-летний мужчина пнул 43-летнего пассажира метро и стал фигурантом дела. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в вестибюле станции метро «Планерная». На кадрах с места происшествия видно, как агрессивный мужчина с силой пинает пассажира метро, предположительно, с музыкальным инструментом за спиной. От удара тот отлетает вперед и падает, а затем встает и идет дальше.

В результате произошедшего пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь. Информации о его состоянии не поступало.

Сообщается, что личность нападавшего установлена. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре столичного метрополитена.

Ранее в московском метро мужчина сделал незнакомцу замечание и получил ножевое ранение.

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