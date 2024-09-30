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Экс-депутат Госдумы Шилкин обжаловал арест

Подозреваемый по делу о крупной растрате экс-депутат ГД Шилкин обжаловал арест

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Государственная Дума

Защита бывшего депутата Государственной думы от партии «Новые люди» Григория Шилкина, подозреваемого в  особо крупной растрате, обжаловала его арест. Об  этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«30.09.2024. Обжаловано»,  — говорится в документе.

26 сентября Басманный суд Москвы арестовал Григория Шилкина по делу о растрате. Политик признал вину в совершении преступления.

По данным газеты «Коммерсантъ», Шилкин в период с 2009 по 2021 год являлся генеральным директором ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (АСЭП). По версии следствия, в 2018 году компания получила в собственность 38 автомобилей, а в 2019 году машины были проданы за 2,803 млн рублей. При этом стоимость транспортных средств была в десять раз ниже рыночной, составлявшей 23 млн 803 тыс. рублей.

Ранее в партии «Новые люди» заявили, что не знают деталей обвинений, предъявленных экс-депутату Шилкину.

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