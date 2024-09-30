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Жителя Хабаровска осудили за госизмену

Военный суд приговорил жителя Хабаровска к 15 годам за госизмену и диверсию

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Хабаровске вынесли приговор местному жителю за госизмену, диверсию и несколько других преступлений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 1-й Восточный окружной военный суд.

Мужчину признали виновным по статьям «Госизмена», «Организация диверсионного сообщества», «Публичные призывы к террористической деятельности», «Обучения для диверсий», «Легализация (отмывание) денег», а также в двух эпизодах по статье «Диверсия».

Россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

27 сентября в Иркутской области осудили 20-летнего студента, который стал фигурантом дела о государственной измене. Как рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, речь идет о жителе города Тулун. Молодой человек самостоятельно связался с представителями украинской террористической организации, заявив им о желании принять участие в их операциях.

Ранее жителя Донецка задержали по подозрению в связях с украинскими спецслужбами.

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