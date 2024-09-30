Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ об осеннем призыве в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С октября по конец декабря планируется призвать 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

Согласно указу, с военной службы будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек.

С 1 января верхняя граница призывного возраста для срочной службы в РФ повышена с 27 до 30 лет. Как отмечала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, возраст сенаторы повышали, чтобы «пойти навстречу тем потенциальным призывникам, кто хотел бы послужить, но не успевал из-за бытовых и семейных забот».

Подробности об осеннем призыве 2024 года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее названы сроки отправки срочников осеннего призыва в места службы.