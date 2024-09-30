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На уроке «Разговоры о важном» школьникам рассказали о профессии учителя

В преддверии Дня учителя детям рассказали о роли педагога в развитии личности

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Александр Кряжев/РИА Новости

На очередном занятии цикла «Разговоров о важном» российским школьникам и студентам колледжей рассказали о профессии учителя, сообщается на сайте проекта.
Урок был проведен в преддверии Дня учителя.

В представленном видеоролике к учащимся обратился помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Он поделился воспоминаниями о своей школьной жизни и рассказал подрастающему поколению о том, когда появились первые школы, о важности времени для современного школьника, а также ответил на вопрос «могут ли роботы и искусственный интеллект заменить учителя?».

По мнению Владимира Мединского, никакой искусственный интеллект не может заменить живой разговор с учителем.

«Практика показала, что без социализации и без личной роли учителя — ничего не получится», — отметил помощник президента России.

Каждый понедельник первым занятием во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования страны проходят «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.

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