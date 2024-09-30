Репортер прервал прямой эфир, чтобы спасти женщину, застрявшую в затопленном автомобиле

В США репортер прервал прямой эфир, чтобы спасти женщину, застрявшую в затопленной машине, пишет Independent.

Боб Ван Диллен вел прямой эфир, рассказывая о последствиях урагана, когда услышал женщину, звавшую на помощь из своего автомобиля. Он попросил ведущих в студии вызвать спасателей, а сам кинулся на помощь незнакомке прямо во время трансляции, пробираясь сквозь толщи воды.

«Здесь есть женщина, которая въехала в затопленный район, и она сейчас кричит и зовет на помощь», — сообщил он зрителям.

Мужчина помог американке выбраться из автомобиля и отвел ее в безопасное место. По его словам, женщина находилась в состоянии крайнего стресса и паники. Ван Диллен также выразил благодарность команде службы спасения, которая оперативно отреагировала на вызов и помогла завершить операцию по спасению.

«Она была в панике. Она действительно не могла ничего сказать», — вспоминает Боб.

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