Пермяк заплатил 150 тысяч рублей за издевательства над своими домочадцами

Приставы заставили заплатить мужчину, который избивал жену и сына, когда был пьян, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Местный житель месяцами наносил побои жене, бросал в нее подвернувшиеся под руку предметы, а однажды ударил кочергой по спине. Кроме того, он жестоко наказывал маленького сына за плохие отметки и сломанные игрушки, воспитывая ребенка шнурами от бытовых прибором и шлангом от стиральной машины. В конце концов синяки и ссадины на лицах пострадавших стали замечать их родственники и знакомые, а затем правоохранители отреагировали на звонок неравнодушного гражданина и явились домой к пермяку.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима. Помимо этого, домашнего тирана обязали выплатить пасынку 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба. Однако осужденный не торопился исполнить финансовые обязательства, затем ему запретили выезд из страны и оштрафовали на 10 тыс. за неисполнение решения суда, тогда мужчина стал регулярно вносить денежные средства на депозитный счет. Приставы закрыли исполнительное производство только после того, как потерпевший получил всю положенную ему сумму.

Ранее россиянин месяцами истязал беременную подругу.