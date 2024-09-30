Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские блогеры и музыканты высадили деревья в Балашихе

Рок-музыканты и блогеры высадили 25-миллионное дерево акции «Сохраним лес»

Рок-музыканты, телерадиоведущие и блогеры высадили 25-миллионное дерево, участвуя в экологической акции «Сохраним лес», прошедшей в городском округе Балашиха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

В экоакции поучаствовали фронтмен группы «Конец фильма» Евгений Феклистов, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, ведущая Юлия Барановская и блогер Мари Добро.

Уже в третий раз в акции приняли участие ведущие «Нашего радио» Александр Бон, Игорь Паньков, Алиса Вокс, Дмитрий Ленский, Яна Лукьянова, Андрей Ломанов и Игорь Седов.

«Чем больше ты своим примером привлекаешь людей к добрым делам, тем лучше — это наша с вами обязанность, делать добрые дела... Поэтому чем больше деревьев, тем светлее наша душа», — заявил Галанин.

Барановская же рассказала, что лес, которым занялись звездные участники, связан с теплыми воспоминаниями из ее детства. Еще ребенком она наблюдала, как лес понемногу восстанавливается после пожара.

Блогер Мари Добро призвала присоединиться к акции и помогать экологии России, высаживая деревья.

Цель акции «Сохраним лес» — высадить в стране 70 млн деревьев. В организации мероприятий в Подмосковье помогли ГБУ «Мособллес», комитет по лесному хозяйству Московской области, администрация Балашихи и ОАО «РЖД».

Ранее участникам акции «Сохраним лес» предложили пройти творческий челлендж.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами