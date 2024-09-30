Российские блогеры и музыканты высадили деревья в Балашихе

Рок-музыканты, телерадиоведущие и блогеры высадили 25-миллионное дерево, участвуя в экологической акции «Сохраним лес», прошедшей в городском округе Балашиха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

В экоакции поучаствовали фронтмен группы «Конец фильма» Евгений Феклистов, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, ведущая Юлия Барановская и блогер Мари Добро.

Уже в третий раз в акции приняли участие ведущие «Нашего радио» Александр Бон, Игорь Паньков, Алиса Вокс, Дмитрий Ленский, Яна Лукьянова, Андрей Ломанов и Игорь Седов.

«Чем больше ты своим примером привлекаешь людей к добрым делам, тем лучше — это наша с вами обязанность, делать добрые дела... Поэтому чем больше деревьев, тем светлее наша душа», — заявил Галанин.

Барановская же рассказала, что лес, которым занялись звездные участники, связан с теплыми воспоминаниями из ее детства. Еще ребенком она наблюдала, как лес понемногу восстанавливается после пожара.

Блогер Мари Добро призвала присоединиться к акции и помогать экологии России, высаживая деревья.

Цель акции «Сохраним лес» — высадить в стране 70 млн деревьев. В организации мероприятий в Подмосковье помогли ГБУ «Мособллес», комитет по лесному хозяйству Московской области, администрация Балашихи и ОАО «РЖД».

Ранее участникам акции «Сохраним лес» предложили пройти творческий челлендж.