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Обвинение предъявлено экс-замглавы отдела «Центрлесхоза» и его сообщникам

Экс-замглавы отдела «Центрлесхоза» обвинили в мошенничестве на 24 млн рублей

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Бывшему заместителю начальника отдела экологии ГАУ МО «Центрлесхоз» и трем его сообщникам предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избраны меры пресечения. Какие именно, не уточняется.

В августе «Коммерсантъ» писал, что в Московской области вынесли приговоры по делу о незаконной вырубке здорового леса под видом больного. По нему на шесть лет был осужден бывший гендиректор «Центрлесхоза» Олег Жигарев и на пять с половиной лет экс-директор Виноградовского филиала Мособллеса Борис Кузнецов».

18 сентября сообщалось, что в Ленобласти 15 человек были задержаны за нелегальную вырубку леса на миллионы рублей.

Ранее следователи начали проверку после сообщений о вырубке деревьев в Москве.

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