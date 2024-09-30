Россия вошла в список стран с самым плохим зрением у молодежи

Китайские ученые провели исследование, по результатам которого Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи. Результаты их работы опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology, передает «Коммерсантъ».

Ученые из Китая провели систематический обзор и метаанализ 276 медицинских исследований из 50 стран с общей выборкой почти 5,5 млн человек в возрасте от пяти до 19 лет. Согласно статистике по разным странам, глобальная распространенность близорукости (миопии) среди детей и подростков составляет 30,47%. При этом за последние тридцать лет этот показатель сильно вырос. Так, в 1990–2000 годах миопия была зафиксирована лишь у 24% представителей этой возрастной группы.

Из всех стран по числу детей с плохим зрением лидирует Япония, где от миопии страдают 85,95% детей и подростков. На втором месте оказалась Южная Корея с 73,94%, а на третьем — Россия с 46,17%. Как утверждают офтальмологи, рост распространения близорукости во всем мире связан с использованием гаджетов.

В августе доктор Кристина Ван из Медицинского колледжа Бейлора рассказала, что изменения в поведении, снижение успеваемости или частые головные боли могут указывать на ухудшение зрения у ребенка. По ее словам, родителям стоит обратить внимание на то, расстраивается ли ребенок, когда смотрит фильм вдали от экрана, избегает ли чтения или других ситуаций, которые требуют рассматривания мелких деталей. Также стоит проверить зрение, если ребенок держит книгу или телефон слишком близко или далеко, трет глаза, прищуривается или закрывает один глаз при чтении.

Ранее врач рассказал о «пандемии близорукости» в мире.