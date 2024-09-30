Врач перечислила привычки, которые вредят иммунитету

Стресс и тяжелые переживания могут снизить иммунитет, а также привести к развитию или обострению каких-либо заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она уточнила, что в такие моменты организм оказывается беззащитен перед инфекциями. По ее словам, негативно на состояние иммунитета влияют и вредные привычки, потому что организм тратит силы на обезвреживание яда от алкоголя и табака. Человек становится более подвержен заболеваниям, если он мало спит, добавила врач. Чтобы укрепить иммунитет, она советует чаще гулять, заниматься спортом, наладить сон, а также научиться справляться со стрессом и избегать вредных привычек.

«Абсолютно точных цифр, сколько именно человеку нужно спать, нет — норма у каждого своя. Нужно ориентироваться на то, как человек себя чувствует после пробуждения. Если бодрый и отдохнувший, то значит, все хорошо. Если до первой чашки кофе человек не может прийти в себя, значит, сна недостаточно и нужно ложиться раньше», — заключила Чернышова.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого говорила, что среди факторов, которые подавляют иммунитет в осеннее время: недостаток сна, чрезмерный стресс и неправильное питание. По ее словам, заболеваниям осенью больше всего подвержены дети и пожилые люди.

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