«Люди звали на помощь»: жительница горевшего ЖК «Селигер Сити» — о первых минутах трагедии

Взрыв газовых баллонов в московском ЖК «Селигер Сити» заблокировал людей в нескольких квартирах на пятом этаже, рассказала «Газете.Ru» жительница дома Анастасия. По ее словам, из горящих квартир жильцов спасали соседи из дома напротив.

«Первый взрыв был в 2:45, и сразу же из окон стали вылазить люди, звать на помощь и пытаться спрыгнуть. Потом соседи стали стучать во все двери и кричать, что нужно выбегать. Пока собирались, было еще несколько взрывов. Пожарные ехали минут 20. Жильцов нашего дома, скорее всего, спасали жители напротив стоящего ПИКа, наши бы не успели так быстро выбраться из квартир. Как только прозвучал первый взрыв, людей сразу заблокировало в соседних квартирах», — рассказала Анастасия.

Несколько часов после пожара девушка с семьей и ее соседи провели в помещении управляющей компании. Только после проверки жильцам нескольких подъездов пострадавшего от взрыва газа дома разрешили вернуться домой.

«Первый подъезд не пострадал, нас впустили в квартиры около 6:30 утра. Второй подъезд впустили только за документами и обратно, так как есть опасность, что какие-то перекрытия могут рухнуть. Сейчас службы разбирают завалы», — уточнила Анастасия.

Житель соседнего с ЖК «Селигер Сити» дома Илья рассказал «Газете.Ru», что сначала принял взрыв за атаку беспилотника.

«В 2:46 проснулись от хлопка. Пока посмотрели в окна, думали, что беспилотники, произошло еще четыре взрыва за 10 минут. Оглядываясь, понял, что это не беспилотники, а в доме взрывается, побежали на улицу. Там на пятом этаже был дичайший пожар. Скорая приехала через шесть минут, пожарная — через девять. На улице было полно народу, все повыбегали. Пожарная тревога в соседних домах на этой территории не заработала. Оказалось, что взрывались газовые баллоны, которые хранились дома», — уточнил Илья.

30 сентября в ЖК бизнес-класса «Селигер Сити», который находится в районе Западное Дегунино на севере Москвы, произошел пожар. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Спасены пятеро человек, двое пострадали, в том числе ребенок. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.

По данным МЧС, причиной возгорания был взрыв газовых баллонов. По предварительным данным, они использовались для монтажа натяжного потолка в квартире.

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее момент взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео.