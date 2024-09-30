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Стало известно, кем в детстве мечтали стать жители Москвы

RT: большинство москвичей в детстве мечтали стать врачами

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Freepik.com

Большинство жителей Москвы в детстве мечтали стать врачами – об этом заявили 24% участников соответствующего опроса. Второе место по популярности заняла профессия учителя (22%), передает RT результаты исследования.

Многие жители столицы в детстве мечтали стать творческими деятелями – актерами (18%) и художниками (14%). Полицейскими в детстве хотели стать 9% опрошенных москвичей, а еще 8% мечтали стать космонавтами. О профессии блогера мечтали только 6% жителей Москвы.

Сегодня на рынке труда самыми перспективными направлениями для смены профессии являются промышленность, сфера услуг, торговая и транспортная отрасль и IT, отмечают эксперты.

В исследовании центра «Профессии будущего» участвовали 630 жителей столицы.

До этого специалисты выяснили, что у россиян, решивших переобучиться и сменить профессию, самыми популярными сферами являются IT-специальности и телеком, а также административная работа, управление персоналом, гостиничный бизнес и туризм.

Ранее стало известно, в каком возрасте россияне чаще решаются на смену профессии.

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