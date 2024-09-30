ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в Ингушетии

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов и диверсий на объектах энергетики в Ингушетии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, на территории республики в городах Магас и Назрань восемь местных жителей готовили диверсии на объектах энергетики и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

При задержании один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление, и его ликвидировали. Остальных арестовали, заключили в ФСБ.

По адресам проживания подозреваемых провели обыски. В оборудованных тайниках и схронах нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, более 8,5 тыс. патронов различного калибра, электронные носители информации. В гаджетах нашли инструкции по ведению боевых действий и по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

Ранее на железнодорожном мосту в Самарской области произошел взрыв.