Москвичам рассказали, когда они смогут увидеть яркую комету C/2023 A3

Москвичи смогут увидеть комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), начать наблюдение можно с 6 октября. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, особенно хорошо она будет видна в небе 12 октября, потому что в этот день объект максимально приблизится к Земле. Астроном уточнила, что комета уже прошла кратчайшее расстояние от Солнца (60 млн километров) и продолжает сближаться с нашей планетой.

«Учитывая облачность, сейчас мы никакую комету не увидим. А в октябре обещают хорошую погоду, можно приступать к наблюдениям уже с 6–7-го числа. Смотреть нужно на западную часть горизонта после 18:30, и там можно будет заметить немного вытянутое, слабо светящееся небесное тело — это и есть комета с хвостиком», — сказала Рублева.

До этого Фаина Рублева говорила, что жители и гости Москвы смогут наблюдать за звездопадом Дракониды в октябре 2024 года. По ее словам, метеорный поток достигнет пика 8–9 октября. Она уточнила, что звездопад будет не очень активным, наблюдать можно будет от 5 до 15 метеоров в час, иногда всплески будут достигать до 100–400.

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