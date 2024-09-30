Разъяренная женщина напала на малолетнего самокатчика в Приморье

В Приморье женщина напала на мальчика, который задел ее самокатом. Об этом сообщает Telegram-канал «PrimaMedia.Приморье».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 22 сентября в городе Уссурийске неподалеку от торгового центра «Москва». Малолетний мальчик крутил самокат и задел им проходившую мимо женщину, которая после произошедшего напала на ребенка. Разъяренная горожанка толкнула его, а затем начала «таскать» и дергать за кофту.

Сообщается, что мать ребенка занимается поисками нападавшей. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего, детали и обстоятельства инцидента в данный момент устанавливаются.

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