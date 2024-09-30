Назван возраст самого пожилого жителя Москвы

В Москве в настоящее время проживает более 413 тыс. человек старше 80 лет, а самому возрастному жителю столицы исполнилось 108 лет. Об этом рассказала в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что всего в Москве 1020 человек отметили 100-летний юбилей.

По данным первого заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, к 2030 году численность россиян старше трудоспособного возраста увеличится почти на два миллиона, а к 2046 году — на 2,8 миллиона.

Баталина также отметила растущую потребность в уходе за нетрудоспособными гражданами. По ее словам, наблюдается увеличение доли городского населения, где коэффициент рождаемости традиционно ниже, а в сельской местности — снижение рождаемости.

Первый замминистра привела статистику, согласно которой для 67% россиян крепкая семья остается важнейшей ценностью. Если проанализировать по возрастным группам, то среди пожилых людей этот показатель достигает 94%, тогда как среди молодежи до 24 лет — лишь 57%. Это подчеркивает значимость мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, подчеркнула чиновница.

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