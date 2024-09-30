Красноярского полицейского поймали на взятке в миллион рублей

В Красноярске полицейского заподозрили в получении крупной взятки. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, старший оперуполномоченный осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу, которое расследовалось в отношении мужчины из Красноярска — его подозревали в мошенничестве в строительной сфере. Полицейский предложил фигуранту прекратить получение доказательств его вины и прочих эпизодов преступной деятельности в обмен на денежное вознаграждение.

Таким образом, вечером 26 сентября фигурант передал полицейскому взятку в размере миллиона рублей. Противоправные действия стража порядка были пресечены сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Старшего оперуполномоченного задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Взяткодателя освободили от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о преступлении и сотрудничеством со следствием.

Ранее стало известно, что следствие по делу о взятках замглавы МВД Дагестана допросит еще 15 свидетелей.