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Красноярского полицейского поймали на взятке в миллион рублей

В Красноярске полицейского задержали за взятку в миллион рублей

В Красноярске полицейского заподозрили в получении крупной взятки. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, старший оперуполномоченный осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу, которое расследовалось в отношении мужчины из Красноярска — его подозревали в мошенничестве в строительной сфере. Полицейский предложил фигуранту прекратить получение доказательств его вины и прочих эпизодов преступной деятельности в обмен на денежное вознаграждение.

Таким образом, вечером 26 сентября фигурант передал полицейскому взятку в размере миллиона рублей. Противоправные действия стража порядка были пресечены сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Старшего оперуполномоченного задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Взяткодателя освободили от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о преступлении и сотрудничеством со следствием.

Ранее стало известно, что следствие по делу о взятках замглавы МВД Дагестана допросит еще 15 свидетелей.

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