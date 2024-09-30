После пожара в ЖК «Селигер Сити» в Москве завели уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после ночного пожара в московском ЖК бизнес-класса «Селигер Сити».

По данным ведомства, причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов, которые использовали для монтажа натяжного потолка в ремонтируемой квартире.

Пожар произошел ночью в ЖК, который находится в районе Западное Дегунино на севере столицы. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Спасены пятеро человек, двое пострадали, в том числе ребенок. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.

По предварительным данным, причиной пожара стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что перед пожаром были слышны хлопки. По данным Baza, возгорание началось в квартире, где проводился ремонт.

По данным МЧС, пострадали четыре человека, еще семь были спасены.

Ранее момент взрыва газового баллона в ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео.