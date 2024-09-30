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Россиянка проткнула пожилой матери легкие ножом в канун ее дня рождения

В Калининграде женщина напала на мать с ножом в канун ее дня рождения

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Shutterstock

Пенсионерка из Калининграда попала в больницу в день своего рождения из-за нападения собственной дочери. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Все произошло в ночь на 29 сентября в доме на улице Машиностроителей, когда там находились пожилые супруги и их взрослая дочь. По неустановленной причине та набросилась с ножом на мать, которой 29 сентября исполнялось 68 лет. Нападавшая дважды ударила родительницу в грудь, проткнув левое и правое легкие.

Муж пострадавшей, ставший очевидцем нападения, немедленно вызвал скорую, однако медики не сразу смогли попасть в квартиру. Им пришлось вызывать спасателей, так как дверь никто не открывал.

К тому времени на место также прибыли полицейские, которые зашли внутрь и увидели пугающую картину — истекающая кровью женщина лежала на диване, а рядом находились ее шокированный муж и дочь, которая выглядела абсолютно спокойной и лишь рекомендовала одеть мать потеплее, так как опасалась, что она может замерзнуть.

Потерпевшую, которая была уверена, что дочь с кем-то ее перепутала, госпитализировали. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое, злоумышленницу также доставили в медучреждение для определения ее психического состояния.

Ранее во Франции сын ударил мать ножом не менее 10 раз и заперся от полицейских в ванной.

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