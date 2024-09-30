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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Леус: облачная погода и до +14°C ожидаются в Москве в понедельник

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями ожидается в понедельник в Москве. Об этом агентству РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду в столице 30 сентября будет формировать надвигающийся с севера гребень антициклона. В Москве и окрестностях погода будет без существенных осадков.

Температура воздуха днем в столице ожидается от +12°C до +14°C, а в Подмосковье — от +10°C до +15°C.

Согласно прогнозу Леуса, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, и к вечеру барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что является показателем выше нормы.

Как утверждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, жителей и гостей Москвы с 1 по 3 октября ждет бабье лето в «позднеосеннем исполнении». Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также прогнозировала, что начало октября в Москве будет теплым, и температура воздуха будет превышать климатическую норму.

Ранее синоптик рассказал о рекордах сентября в Москве и Петербурге.

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