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В поселке Красная Сопка прощаются с погибшими от отравления дихлофосом детьми

IZ.ru: в поселке Красная Сопка началось прощание с умершими от отравления детьми

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Прокуратура Красноярского края

Четверых детей, отравившихся дихлофосом в Красноярском крае, похоронили в селе Красная Сопка. Видео с процессией опубликовал канал IZ.ru.

На похоронах присутствуют родственники погибших.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Эксперты до этого оценили вероятность версии отравления семьи дихлофосом. По словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, на практике такое встречается, но в легкой и средней степени тяжести. Чтобы достичь летальной дозы, необходимо употребить достаточно много вещества — два грамма на вес ребенка. По словам эксперта, это около половины флакона дихлофоса.

Ранее стало известно, что отцу отравившейся семьи может грозить тюрьма.

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