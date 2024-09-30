В центре Тюмени загорелся ресторан

В центре Тюмени на Цветном бульваре в ночь на 30 сентября случился пожар в ресторане «Зарница». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным ведомства, огонь перешел на здание от вспыхнувшего мусорного контейнера, который стоял рядом с фасадом здания.

Всего над тушением пожара работало 32 человека и девять единиц основной и специальной техники. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на все здание.

Огонь успел повредить лишь наружную отделку здания и имущество на площади 35 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал.

Этой же ночью пожар произошел в московском ЖК бизнес-класса «Селигер Сити», который находится в районе Западное Дегунино на севере столицы. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Спасены пятеро человек, двое пострадали, в том числе ребенок. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.

Ранее в МЧС рассказали, что в Хасавюрте горела гостиница «Киев», которая находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.