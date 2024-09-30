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Следователи проверяют сообщения о группе рабов на ферме в Тульской области

СК проверяет данные об удерживании участника СВО и 9 людей в Тульской области

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«СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «СУ СК России по РСО-Алания | официальный канал»

Следователи организовали проверку по факту незаконного удержания людей на территории фермы в Белевском районе Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, на территории фермы в Белевском районе цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек, в числе которых находился бывший участник специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как указали в СКР, сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить подлинность информации из интернет-СМИ, а также полных и объективных обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

До этого на сайте Aif.ru сообщалось, что в Тульской области цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек. Как рассказал волонтер движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров, к ним на горячую линию поступил звонок от женщины, которая сообщила, что ее мужа и несколько десятков человек держат в неволе цыгане.

Ранее двое мужчин под видом полицейских похитили подростка и вымогали у него 200 тысяч рублей.

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