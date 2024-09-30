Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом на Кубани

МЧС: семь человек отправлены в больницу после аварии на Кубани

close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Семь человек были госпитализированы после ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Как говорится в сообщении, «по итогам обследования госпитализированы семь человек».

Авария произошла в районе станицы Старокорсунской на автодороге ТемрюкКраснодар — граница Ставропольского края. Предварительно, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, что привело к возгоранию обоих транспортных средств. В результате происшествия пассажиры автобуса, среди которых были дети, получили травмы.

Автобус выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь и перевозил болельщиков гандбольного клуба «Виктор», всего в салоне находилось 49 человек. В результате аварии пострадал 31 человек. Как сообщается из оперштаба региона, изначально 22 человека были направлены в больницы (в том числе трое детей), а еще девять человек, включая одного ребенка, получили помощь амбулаторно. Четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, у детей диагностированы сотрясение мозга и рваные раны.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее на севере Москвы несколько квартир загорелись в ЖК «Селигер Сити».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами