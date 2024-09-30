Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом на Кубани

Семь человек были госпитализированы после ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Как говорится в сообщении, «по итогам обследования госпитализированы семь человек».

Авария произошла в районе станицы Старокорсунской на автодороге Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края. Предварительно, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, что привело к возгоранию обоих транспортных средств. В результате происшествия пассажиры автобуса, среди которых были дети, получили травмы.

Автобус выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь и перевозил болельщиков гандбольного клуба «Виктор», всего в салоне находилось 49 человек. В результате аварии пострадал 31 человек. Как сообщается из оперштаба региона, изначально 22 человека были направлены в больницы (в том числе трое детей), а еще девять человек, включая одного ребенка, получили помощь амбулаторно. Четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, у детей диагностированы сотрясение мозга и рваные раны.

Возбуждено уголовное дело.

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