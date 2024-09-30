При пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве погиб человек

В результате пожара в жилом комплексе «Селигер Сити» в Москве погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров, полностью потушен. В ликвидации огня участвовали 88 человек и 27 единиц техники.

По данным МЧС, пострадали четыре человека, еще семь были спасены.

Пожар произошел ночью в ЖК бизнес-класса «Селигер Сити», который находится в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Спасены пятеро человек, двое пострадали, в том числе ребенок. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск.

По предварительным данным, причиной пожара стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что перед пожаром были слышны хлопки. По данным Baza, возгорание началось в квартире, где проводился ремонт.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.