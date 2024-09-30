Названа дата масштабной проверки систем оповещения населения по всей стране

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах РФ. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

«2 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей», — рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что также планируется замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

В МЧС напомнили, что система оповещения предназначена для оперативного информирования россиян при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее на Украине украли деньги, выделенные на строительство укрытий в столичном регионе.