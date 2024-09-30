В Дагестане потушили пожар в гостинице «Киев»

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в гостинице «Киев», расположенной в городе Хасавюрт в Дагестане. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

30 сентября МЧС сообщило, что в Хасавюрте горит гостиница «Киев», которая находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По данным ведомства, огонь распространился на площадь 625 квадратных метров, начавшись в кафе и быстро охватив здание. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

30 августа в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области произошел пожар в отеле «Шале» на улице Сапрыгина. Инцидент случился около 11 часов утра. По словам очевидцев, огонь за считанные минуты полностью охватил верх здания. В итоге загорелась кровля отеля.

Ранее была названа причина пожаров в ЛНР.