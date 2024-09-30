Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане потушили пожар в гостинице «Киев»

МЧС: в дагестанском Хасавюрте полностью ликвидировали пожар в гостинице «Киев»

close
Telegram-канал МЧС России' class="item-image" loading="lazy">
Telegram-канал МЧС России

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в гостинице «Киев», расположенной в городе Хасавюрт в Дагестане. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

30 сентября МЧС сообщило, что в Хасавюрте горит гостиница «Киев», которая находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По данным ведомства, огонь распространился на площадь 625 квадратных метров, начавшись в кафе и быстро охватив здание. Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

30 августа в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области произошел пожар в отеле «Шале» на улице Сапрыгина. Инцидент случился около 11 часов утра. По словам очевидцев, огонь за считанные минуты полностью охватил верх здания. В итоге загорелась кровля отеля.

Ранее была названа причина пожаров в ЛНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами