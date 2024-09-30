Бывшего гендиректора Wikimart Кленина освободили из СИЗО

Басманный суд Москвы перевел под домашний арест экс-гендиректора интернет-ретейлера Wikimart Андрея Кленина, который обвиняется в растрате денег АКБ «Финпромбанк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«В удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей <…> Кленина Андрея Александровича — отказать», — сказано в документе.

Судебная инстанция изменила обвиняемому меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 22 ноября 2024 года. Кленина освободили из-под стражи в зале суда.

Фигуранта арестовали в июле 2024 года. За полгода до этого Следственный комитет РФ установил причастность акционеров и руководителей Финпромбанка Станислава Перминова и Анатолия Гончарова к хищению у банка около 9 млрд рублей в 2015-2016 годах и объявил их в розыск.

12 сентября бывшего иркутского министра приговорили к 18 годам колонии за мошенничество.

Ранее суд арестовал замглавы отдела УСБ ГУ МВД по Петербургу по делу о мошенничестве.