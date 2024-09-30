В России намерены ужесточить порядок расселения аварийного жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало законопроект, который изменит порядок расселения аварийного жилья. Соответствующий документ был подготовлен в связи с завершением в 2024 году действующей программы по ликвидации такого жилого фонда, пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, в законопроекте содержатся новые подходы, которые должны заработать с 2025 года. Минстрой предлагает несколько снизить компенсации за изымаемое жилье, а также обязать россиян доплачивать в случае предоставления им более дорогой жилплощади. Также будут изменены подходы к переселению граждан из квартир в соцнайме. Кроме того, Фонд развития территорий наделят правом предоставлять регоператорам программы займы.

Как отмечает издание, со следующего года будет расселяться жилье, признанное аварийным до 2022 года (около 11,5 млн кв. м).

В августе президент России Владимир Путин заявил, что в стране продолжится работа по расселению аварийного жилья.

По его словам, в 2024 году из аварийных домов в новые квартиры переехали более 50 тысяч человек, а за последние пять лет — более 720 тысяч человек. Глава государства уточнил, что речь идет о жилье, признанном аварийным до 2017 года.

Ранее Путин обратил внимание на аварийное жилье в ДНР.