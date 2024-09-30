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Над Белгородом сработала система ПВО

Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и районом

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, было сбито несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала, заявил чиновник.

«Все оперативные и аварийные службы работают. Подомовой обход будет проведен в светлое время суток», — добавил губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области.

По его словам, никто не пострадал. Глава региона уточнил, что в селе Вязовое Краснояружского района из-за атаки беспилотника загорелся частный дом, он получил значительные повреждения. В селе Муром Шебекинского городского округа жилой дом был уничтожен огнем. Еще один дрон повредил фасад другого частного домовладения. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал «Газель».

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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