Жителей поселка в ЛНР эвакуируют из-за лесных пожаров

Жителей поселка Сокологоровка Первомайского городского округа Луганской народной республики (ЛНР) эвакуируют из-за пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Первомайска Сергей Колягин.

«Параллельно с этим совместно с Первомайским отделом МВД РФ проводится работа по эвакуации местных жителей, чье жилье пострадало либо было уничтожено огнем, а также с улиц, которые находятся в опасной зоне. Для этих целей задействовано три автомобиля», — написал чиновник.

По его словам, эвакуированных жителей доставляют в пункт временного размещения, где им оказывают всю необходимую помощь.

30 сентября Колягин сообщил о пожаре в поселке Сокологоровка. По его словам, сотрудники МЧС борются «с тремя возгораниями на большой площади». Огнем охвачено несколько улиц. В результате пожара весь населенный пункт обесточен.

27 сентября сотрудники экстренных служб спустя 11 дней полностью ликвидировали природный пожар на территории ЛНР. Огонь распространился в Станично-Луганском муниципальном округе. Всего пламя уничтожило 186 построек, включая 161 жилой дом. Здания находились в населенных пунктах Песчаное, Ольховское, Валуйское и Колесниковка.

Ранее в районе Самарской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара.