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Поселок в ЛНР остался без света из-за пожара

В поселке Сокологоровка в ЛНР произошел пожар, в результате чего он обесточен

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Depositphotos

В поселке Сокологоровка, расположенном в Первомайском городском округе Луганской народной республики (ЛНР), произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Первомайска Сергей Колягин.

«В течение нескольких часов идет борьба с тремя возгораниями на большой площади. Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят <...> индивидуальные жилые дома и хозпостройки», — написал чиновник.

По его словам, в результате пожара весь населенный пункт обесточен.

Колягин добавил, что на месте работают сотрудники МЧС.

27 сентября сотрудники экстренных служб спустя 11 дней полностью ликвидировали природный пожар на территории ЛНР. Огонь распространился в Станично-Луганском муниципальном округе. Всего пламя уничтожило 186 построек, включая 161 жилой дом. Здания находились в населенных пунктах Песчаное, Ольховское, Валуйское и Колесниковка.

Ранее была названа причина пожаров в ЛНР.

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